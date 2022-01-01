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موسكو تعلن وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية

الأربعاء 09 مارس 2022 12:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تعلن وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية



موسكو/سما/

 أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين في أوكرانيا اعتبارا من السابعة بتوقيت غرينتش من صباح الأربعاء.

وأوضحت الخلية المناطة بهذه المسائل في وزارة الدفاع الروسية التي اوردت بيانها وكالة “تاس” للأنباء “تعلن روسيا وقفا لإطلاق النار في 9 مارس/ آذار، اعتباراً من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية”.

وأكدت موسكو أن هذا الاقتراح سيرفع إلى السلطات الأوكرانية التي عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش موقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.

و أقيمت، صباح الثلاثاء، اولى ممرات إجلاء المدنيين خصوصا في سومي في شمال شرق أوكرانيا التي غادرها موكبان خلال النهار.

وتتواصل عمليات الإجلاء أيضا في منطقة كييف.

وفي مدن أخرى مثل بوتشا في الشمال وماريوبول في الجنوب، ما زال المدنيون عالقين.

#موسكو #روسيا #روسيا واكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية

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