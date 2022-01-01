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الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا وتصدي قواتها له

الأربعاء 09 مارس 2022 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا وتصدي قواتها له



وكالات/سما/

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي السورية تمكنت من إسقاط 7 صواريخ أطلقتها مقاتلات إسرائيلية على سوريا فجر 7 مارس، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.


وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، أوليغ جورافليوف، في بيان صدر عنه مساء الثلاثاء: "في الساعة 06:05 من يوم 7 مارس نفذت 4 مقاتلات تكتيكية للقوات الجوية المسلحة الإسرائيلية من نوع  F-16، من المجال الجوي للبنان، ضربة جوية على الأراضي السورية بـ8 صواريخ مجنحة".

وذكر جورافليوف أنه "تم تدمير 7 صواريخ من قبل قوات الدفاع الجوي الدورية السورية"، لكنه أفاد بأن صاروخا آخر أصاب مبنى سكنيا في منطقة بلدة القطيفة بمحافظة دمشق ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري: "حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم اليوم الاثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: وكالات 

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