الحرس الثوري: مقتل اثنين من عناصرنا بقصف إسرائيلي في سورية والاحتلال يرفع حالة التأهب

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان الإسرائيلية ان جيش الإحتلال رفع مستوى التأهب في المنطقة الشمالية، خشية رد إيران على القتلى في سوريا.

وأعلن "الحرس الثوري" الإيراني، مساء الثلاثاء، أن اثنين من عناصره قتلا في قصف إسرائيلي قرب العاصمة السورية دمشق، فجر الإثنين الماضي، متوعدا تل أبيب بـ"الثأر والانتقام".

وقالت وكالة أنباء "فارس" المقريبة من الحرس الثوري الإيراني، إن اثنين من قوات الحرس الثوري قتلا جراء ضربة وجهتها المقاتلات الإسرائيلية على مواقع قرب العاصمة دمشق، فجر الإثنين.

وأوضحت أن القتيلين هما مرتضى سعيد نجاد، وإحسان كربلائي بور. وشدد "الحرس الثوري" في بيان أوردته وسائل إعلام إيرانية على أن إسرائيل "ستدفع ثمن جريمتها".

وقال تلفزيون "برس تي في" الذي تديره الدولة في إيران، مساء الثلاثاء، إن الحرس الثوري الإيراني تعهد بـ"الثأر" لمقتل اثنين من أفراده في ضربة جوية إسرائيلية في سورية.