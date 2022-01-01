  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تعليق الدوام جزئيا بمدارس الضفة الأربعاء والخميس

الثلاثاء 08 مارس 2022 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق الدوام جزئيا بمدارس الضفة الأربعاء والخميس



رام الله / سما /

أكد الاتحاد العام للمعلمين بالضفة الغربية المحتلة، على تعليق الدوام بصورة جزئية يومي الأربعاء والخميس، بعد الحصة الثالثة، كخطوة احتجاجية لعدم صرف راتب كامل.

وأعلن الاتحاد في بيان مقتضب مساء الثلاثاء، عن استمرار الفعالية التحذيرية والمتمثلة بتعليق الدوام في جميع المدارس الحكومية بمحافظات الضفة ومغادرة المدارس بعد الحصة الثالثة.

وأوضح الاتحاد أن التعليق يشمل المعلمين الجدد والبدلاء والمساندين، فيما يغادر موظفو المديريات والوزارة بعد الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأعلن الاتحاد في بيان له أول أمس، أنه في حالة انعقاد دائم، مطالبا الحكومة بصرف رواتب كاملة دون انتقاص، مع وضع سقف زمني واضح لدفع المستحقات وكافة الحقوق المالية.

ورفض الاتحاد تجاهل الحكومة بتحديد سقف زمني لحل الأزمة، وخصوصا مع قرب شهر رمضان.

وصرفت الحكومة رواتب الموظفين العموميين عن الشهر الماضي بنسبة 80%.

وتصرف الحكومة للشهر الرابع على التوالي رواتب الموظفين بنسبة 80%، بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة واحتجاز الاحتلال لأموال المقاصة.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : إنهاء عمل المستشفى الأمريكي بغزة لهذا السبب ..

يديعوت: اجتماع سري بين الشيخ ومسؤولة إسرائيلية في رام الله

بيد بوتين .. "كارثة" إذا لجأ إليه في الحرب العالمية الثالثة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

تقرير : الموساد يهدد تركيا اذا واصلت دعمها لحماس ..

لهذا السبب .. خبيرة إسرائيلية: الكيان يحفر قبره بنفسه !!

بالفيديو.. "التمساح" تدمر هدفا بضربة دقيقة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

الأخبار الرئيسية

المخابرات الأميركية : بوتين غاضب ومحبط و هذا ما سيحاول فعله ..

الرئيس الأمريكي بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية

20220308023448

"مقاومة أوكرانية خلاقة".. تقديرات امريكية تكشف إلى متى ستستمر الحرب في أوكرانيا

نصر الله: امريكا تعتبر أي هجوم على المدنيين في اوكرانيا جريمة حرب ..ماذا عن الجرائم في فلسطين؟

الصحة : 5 وفيات و465 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية