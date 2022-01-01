تعليق الدوام جزئيا بمدارس الضفة الأربعاء والخميس

رام الله / سما /

أكد الاتحاد العام للمعلمين بالضفة الغربية المحتلة، على تعليق الدوام بصورة جزئية يومي الأربعاء والخميس، بعد الحصة الثالثة، كخطوة احتجاجية لعدم صرف راتب كامل.

وأعلن الاتحاد في بيان مقتضب مساء الثلاثاء، عن استمرار الفعالية التحذيرية والمتمثلة بتعليق الدوام في جميع المدارس الحكومية بمحافظات الضفة ومغادرة المدارس بعد الحصة الثالثة.

وأوضح الاتحاد أن التعليق يشمل المعلمين الجدد والبدلاء والمساندين، فيما يغادر موظفو المديريات والوزارة بعد الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأعلن الاتحاد في بيان له أول أمس، أنه في حالة انعقاد دائم، مطالبا الحكومة بصرف رواتب كاملة دون انتقاص، مع وضع سقف زمني واضح لدفع المستحقات وكافة الحقوق المالية.

ورفض الاتحاد تجاهل الحكومة بتحديد سقف زمني لحل الأزمة، وخصوصا مع قرب شهر رمضان.

وصرفت الحكومة رواتب الموظفين العموميين عن الشهر الماضي بنسبة 80%.

وتصرف الحكومة للشهر الرابع على التوالي رواتب الموظفين بنسبة 80%، بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة واحتجاز الاحتلال لأموال المقاصة.