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بوتين وبينت يبحثان تطور العملية العسكرية في أوكرانيا

الثلاثاء 08 مارس 2022 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين وبينت يبحثان تطور العملية العسكرية في أوكرانيا



القدس المحتلة / سما /

أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث تطور العملية العسكرية في أوكرانيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وجاء في بيان الكرملين أنه "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت. تمت مناقشة مختلف جوانب الوضع فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس".

وأضاف البيان أن بوتين أطلع بينيت بشأن "تقييماته للجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف، التي عقدت في بيلاروس في 7 مارس".

كما اتفق الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على "مواصلة الحوار بشأن هذه القضية".

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