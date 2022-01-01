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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: رؤية العالم عبر أقمارنا الصناعية إنجاز استراتيجي عظيم

الثلاثاء 08 مارس 2022 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: رؤية العالم عبر أقمارنا الصناعية إنجاز استراتيجي عظيم



وكالات - سما-


قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي يهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، إن رؤية العالم عبر الأقمار الصناعية الإيرانية، "إنجاز استراتتيجي عظيم في البلاد".
وحسب وكالة إرنا الإيرانية، فقد نشر بهادري جهرمي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، تغريدة علق فيها على نجاح القوة الجو-فضائية للحرس الثوري في إطلاق القمر الصناعي الإيراني "نور-2-".
وأكد المتحدث باسم الحكومة، أن "رؤية العالم عبر أقمار إيران الصناعية، إنجاز استراتيجي عظيم في البلاد".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.
وذكرت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع"، مشيرة أنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 6.7 كم / ث وفي عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وكان قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أعلن في وقت سابق، نجاح اختبار إطلاق أول قمر اصطناعي إيراني يعمل بالوقود الصلب، الأسبوع الماضي، لافتًا إلى استعداد بلاده لإطلاق العديد من الأقمار الفضائية مستقبلا.
وقال علي حاجي زاده: "من الآن فصاعدًا، ستطلق إيران العديد من الأقمار الصناعية إلى الفضاء بمحركات رخيصة، وأن الأقمار الصناعية الإيرانية الجديدة مصنوعة من أجسام غير معدنية وغير مركبة ودوافعها غير قابلة للتحرك، ما سيزيد من طاقة الصواريخ ويجعلها موفرة في التكاليف".
 

#اوكرانيا روسيا الناتو #ايران اقمار صناعية #الحرس الثوري ايران اقمار

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