  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الدفاع الروسية: كييف فتحت ممرا واحدا فقط من أصل 10 لخروج الناس

الثلاثاء 08 مارس 2022 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع الروسية: كييف فتحت ممرا واحدا فقط من أصل 10 لخروج الناس



وكالات - سما-


أفادت وزارة الدفاع الروسية في آخر بيان أصدرته بما يخص الوضع في أوكرانيا، بأن الجانب الأوكراني وافق على فتح طريق واحد فقط من أصل 10 لخروج الناس من المدن الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيانها: كييف وافقت على فتح طريق واحد فقط من أصل 10 لخروج الناس من المدن الأوكرانية.
وأضافت: "تم إجلاء 723 شخصًا على طول طريق سومي-بولتافا، بما في ذلك 576 مواطنًا هنديًا و115 صينيًا و20 أردنيًا و12 تونسيًا".


وتابعت: "سلطات كييف تواصل الرفض القاطع لجميع طرق الإخلاء الرئيسية من كييف وتشرنيغوف وسومي وخاركوف وماريوبول إلى روسيا".


ونوهت الوزارة إلى أن حرس الحدود الأوكرانيين يطلبون رشاوى من 1500 دولار إلى 5000 دولار من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لعبور الحدود دون عوائق.
وأشارت إلى أنه على الرغم من التناقض في تصرفات كييف، فإن "روسيا مستعدة للانتظار بصبر للعمل البناء بشأن القضايا الإنسانية".


وقالت: "روسيا عالجت بالفعل أكثر من 2.5 مليون طلب من مواطني أوكرانيا والأجانب مع طلبات لإجلائهم من مستوطنات أوكرانيا لعام 1917".
ونوهت إلى أن "الكتائب الدفاعية تحتجز في أوكرانيا "كدروع بشرية" أكثر من 4.5 مليون مدني ونحو ألفي أجنبي أرادوا الإجلاء، وأن سكان أوكرانيا أبلغوا عن فظائع قومية وجرائم قتل وعنف واعتقالات غير قانونية، وهناك إثباتات صوتية ومرئية".


وقالت: "الجانب الروسي في الأراضي المحررة يهيئ كل الظروف لحياة سلمية وآمنة ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، حيث قامت روسيا، دون مشاركة الجانب الأوكراني، بإجلاء 5،334 شخصًا يوميًا، من بينهم 781 طفلاً، من مناطق خطرة في مناطق مختلفة من أوكرانيا، وكذلك من دونيتسك ولوغانسك".

وفي احصائية وزارة الدفاع بما يخص الإجلاء قالت الوزارة: في المجموع، منذ بدء العملية الخاصة، تم بالفعل إجلاء أكثر من 174000 شخص إلى روسيا من أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك، بما في ذلك 44250 طفلاً .


وأضافت: تم عبور حدود الدولة الروسية بواسطة 20.033 وحدة من المركبات الشخصية، منها 777 مركبة في اليوم، وتم إيصال 946 طنا من البضائع الإنسانية إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 132 عملا إنسانيا.
 

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول المسيرات الايرانية التي حاولت نقل شحنة أسلحة لغزة (صور وفيديو)

التايمز: هذا ما كشفته رسالة مسؤول استخباراتي روسي عن الحرب في أوكرانيا

بيد بوتين .. "كارثة" إذا لجأ إليه في الحرب العالمية الثالثة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

بن راشد يوجه رسالة للعالم العربي حول "التاريخ الجديد الذي يصنع الآن"

لهذا السبب .. خبيرة إسرائيلية: الكيان يحفر قبره بنفسه !!

5 سيناريوهات لانتهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا أغلبها "لا يُبشِّر بالخير"!

الأخبار الرئيسية

نصر الله: امريكا تعتبر أي هجوم على المدنيين في اوكرانيا جريمة حرب ..ماذا عن الجرائم في فلسطين؟

الصحة : 5 وفيات و465 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

i

تقرير : الموساد يهدد تركيا اذا واصلت دعمها لحماس ..

2022-03-08_09-54-58_028776-441x320

مصدر : إنهاء عمل المستشفى الأمريكي بغزة لهذا السبب ..

60Klb

بيد بوتين .. "كارثة" إذا لجأ إليه في الحرب العالمية الثالثة

الاتصالات الفلسطينية