سناتور اميركي : الولايات المتحدة تحظر شراء النفط الروسي خلال ايام ..

وكالات - سما-



أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن سناتور أمريكي، أن البيت الأبيض قد يعلن عن حظر شراء النفط الروسي.

قال السناتور كريس كونز للشبكة، إنه من المرجح أن يحظر البيت الأبيض واردات النفط الروسية ويعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية.

وأضاف السيناتور أن الإعلان عن ذلك قد يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

كما نقلت مصادر عن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، يعتزم إصدار عدد من العقوبات على روسيا اليوم الثلاثاء، كرد على العملية العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية في أوكرانيا.

هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضت ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، كان هدفها تكبيد الخسائر.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، أن هذه "كلها محاولات لإنهاء الحرب على أوكرانيا"، مؤكدا أن "إستونيا وأمريكا تواصلان تعزيز الدفاع على كل شبر من دول الناتو".

