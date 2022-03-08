"صندوق التشغيل": 52% من إجمالي المستفيدين خلال العام 2021 من الإناث

رام الله / سما /

أكد الصندوق الفلسطيني للتشغيل، اليوم الثلاثاء، سعيه لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، من خلال خلق فرص عمل لهن ودعم الرياديات في إنشاء مشاريعهن الصغيرة.

وأضاف في بيان صدر عنه بمناسبة "يوم المرأة العالمي"، أن نسبة الإناث المستفيدات من مشاريع الصندوق خلال العام الماضي بلغت حوالي 52% من إجمالي المستفيدين، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد النساء المستفيدات من مشاريع الصندوق بلغ حوالي 1,634 امرأة.

وأوضح الصندوق أن نسبة المستفيدات من برامج التدريب مدفوع الأجر تبلغ حوالي 60%، كما حصدت النساء ما يزيد عن 25% من منح المشاريع ضمن برنامج التشغيل الذاتي وبذلك تم توفير فرص عمل دائمة لهن، وشاركت أكثر من 65% من النساء في التدريبات وبناء القدرات.

وقال الصندوق: "في الوقت الذي تعتبر فيه المرأة الفلسطينية شريك الرجل في البناء والنضال، ما زال هناك فجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث، حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 17% مقابل 69% للذكور. أي حوالي 7 من كل 10 ذكور مشاركون في القوى العاملة مقابل حوالي 2 من كل 10 إناث. فيما بلغ معدل البطالة للإناث 43% مقابل 22% للذكور في فلسطين، وذلك بحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني لعام 2022".

ولفت إلى أن سياسة المساواة بين الجنسين (النوع الاجتماعي) تعد الأساس الذي يستند اليه الصندوق كإدارة وموظفين وشركاء لتعزيز المساواة بين الجنسين، موضحًا أن هذه السياسة تحدد المعايير المتوقعة للأداء، والآليات الناظمة التي تساعد على تحقيق النتائج المرجوة.

وهنأ الصندوق الفلسطيني للتشغيل النساء الفلسطينيات خصوصًا، والنساء في كل أنحاء العالم عمومًا بمناسبة حلول الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي.

ويعتبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل المظلة الوطنية للتشغيل وخلق فرص العمل، والذراع التنفيذي لسياسات التشغيل الوطنية وسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل.

ويعمل الصندوق على توفير فرص عمل مستدامة للخريجين والشباب والنساء والفئات المهمشة وذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل.