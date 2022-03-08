ابن سلمان يتقدم استقبالا مهيبا للسيسي في السعودية والمقاتلات تزين السماء

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات رسمية.

ونشرت صفحة وكالة الأنباء السعودية الرسمية على تويتر فيديو استقبال الرئيس المصري، حيث صافحه ولي العهد واحتضنه، فيما رصدت العدسات مقاتلات جوية تزين سماء المملكة بألوان العلم المصري.

" الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات الم صرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة". وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إنصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة".

وأوضح أن "الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعو، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.