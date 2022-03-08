  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ابن سلمان يتقدم استقبالا مهيبا للسيسي في السعودية والمقاتلات تزين السماء

الثلاثاء 08 مارس 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابن سلمان يتقدم استقبالا مهيبا للسيسي في السعودية والمقاتلات تزين السماء



وكالات - سما-
استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات رسمية.
ونشرت صفحة وكالة الأنباء السعودية الرسمية على تويتر فيديو استقبال الرئيس المصري، حيث صافحه ولي العهد واحتضنه، فيما رصدت العدسات مقاتلات جوية تزين سماء المملكة بألوان العلم المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إن "الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة".
وأوضح أن "الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعو، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
وأضاف أنه "سيتم التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".
#السيسي بن سلمان #السعودية مصر بن سلمان

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول المسيرات الايرانية التي حاولت نقل شحنة أسلحة لغزة (صور وفيديو)

التايمز: هذا ما كشفته رسالة مسؤول استخباراتي روسي عن الحرب في أوكرانيا

بيد بوتين .. "كارثة" إذا لجأ إليه في الحرب العالمية الثالثة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

بن راشد يوجه رسالة للعالم العربي حول "التاريخ الجديد الذي يصنع الآن"

5 سيناريوهات لانتهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا أغلبها "لا يُبشِّر بالخير"!

بالفيديو.. "التمساح" تدمر هدفا بضربة دقيقة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

الأخبار الرئيسية

i

تقرير : الموساد يهدد تركيا اذا واصلت دعمها لحماس ..

2022-03-08_09-54-58_028776-441x320

مصدر : إنهاء عمل المستشفى الأمريكي بغزة لهذا السبب ..

60Klb

بيد بوتين .. "كارثة" إذا لجأ إليه في الحرب العالمية الثالثة

وفاتان و211 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

2022-03-08_07-38-02_961853

لهذا السبب .. خبيرة إسرائيلية: الكيان يحفر قبره بنفسه !!

الاتصالات الفلسطينية