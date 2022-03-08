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لهذا السبب .. وزير الخارجية الأوكراني يتراجع عن اتهامه لـ"إل عال" الاسرائيلية ويعتذر

الثلاثاء 08 مارس 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. وزير الخارجية الأوكراني يتراجع عن اتهامه لـ"إل عال" الاسرائيلية ويعتذر



القدس المحتلة / سما /

اعتذر وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، عن اتهامه لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال"، أمس، بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا بقبول مدفوعات من النظام المصرفي الروسي "مير".

وقال كوليبا في تغريدة، اليوم، إن "إل عال" أغلقت إمكانية استخدام "مير". وشكر الشركة على نقل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، إنه "بينما يفرض العالم عقوبات على روسيا بسبب فظائعها الوحشية في أوكرانيا، يفضل البعض جني أموال ملطخة بدماء الأوكرانيين".

وأضاف أن سلوك "إل عال"، وهي أكبر شركة طيران في إسرائيل،"غير أخلاقي"، ويمثل "ضربة للعلاقات الأوكرانية - الإسرائيلية".

من جانبها، نفت "إل عال" الاتهامات الأوكرانية، وقالت إنها حظرت استخدام بطاقات "مير" الائتمانية منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت في بيان أورده موقع "واينت" الإلكتروني أنه "نأسف لعدم إجراء فحص بسيط معنا قبل التغريدة المضللة، لأن الحقائق مختلفة تماما".

وتابع البيان "تقوم شركة إل عال بإطلاق رحلات جوية إلى روسيا بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية وسنواصل إنقاذ الإسرائيليين واليهود من روسيا، طالما أمكن ذلك".

#وزير الخارجية الأوكراني #اسرائيل #الحرب الروسية الاوكرانية #اوكرانيا #إل عال

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