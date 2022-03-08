12 نصيحة يجب اتباعها للحصول على أمعاء صحية

وكالات / سما /

يعد الحفاظ على صحة القناة الهضمية أمرًا مهمًا، لأنه يمكن أن يعزز مناعتك العامة ويؤثر أيضًا على مزاجك، في حين أن النظام الغذائي الذي تتبعه مهم ، فإن طريقة تناول الطعام وتكرار الوجبات وممارسة الرياضة والحصول على الراحة هي أيضًا عوامل أساسية لسلاسة أداء الجسم، وفقًا لما نشره موقع" indianexpress".

قالت أخصائية التغذية بهاكتي كابور، إن القناة الهضمية الصحية تعني وجود جهاز مناعة أقوى، ومزاج أفضل، وهضم فعال وخالٍ من الانزعاج ودماغ وقلب سليمين، موضحة أن القلق والاكتئاب يؤثر على صحة أمعائك، وأن العثور على طرق لإدارة صحتك العقلية ومستويات التوتر لديك قد يساعد في تقليل أعراض الجهاز الهضمي غير المريحة وإعادة توازن جسمك.

وأضافت خبيرة التغذية، أنه يمكن معرفة ما إذا كان الفرد يعاني من مشاكل صحية مثل الانتفاخ والغازات والإسهال وآلام المعدة أو الغثيان كلها علامات مباشرة على أن شيئًا ما في القناة الهضمية لا يعمل كما ينبغي.

طرق الحفاظ على أمعائك صحية

* تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية.

* اتباع نظام غذائي غني بالبروبيوتيك .

* حافظ على رطوبتك.

* امضغ طعامك وخفف من سرعته أثناء الأكل.

* احصل على نوم جيد كل ليلة وحرك جسمك يوميًا.

* طهي الطعام بزيت الزيتون أو زيت الأفوكادو أو زيت الكتان أو زيت الجوز.

المحاذير

* تناول نفس الطعام كل يوم.

* اتباع نظام غذائي يحتوي على الأطعمة المصنعة.

* تناول المشروبات التي تحتوي على السكريات المضافة والمحليات الصناعية.

* إعطاء الأولوية للعمل على الصحة البدنية والعقلية.

* تناول الطعام أثناء التنقل.

* استخدام زيوت نباتية مثل الفول السوداني وعباد الشمس وما إلى ذلك.