تسريب جديد لتصميم iPhone SE 2022 ومجموعة الشرائح ومتغيرات الألوان وتفاصيل أخرى

وكالات / سما /

من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن خليفة iPhone SE 2020 في 8 مارس 2022، ولكن من غير الواضح ما إذا كان الهاتف التالي سيطلق عليه iPhone SE 2022 أو iPhone SE 3، وعلى أي حال قبل يومين من الإطلاق ستعلن شركة Apple الاسم النهائي، وقد شارك المحلل Ming-Chi Kuo التفاصيل الأساسية حول التصميم ومجموعة الشرائح ومتغيرات الألوان لجهاز أيفون الجديد من شركة أبل .

المواصفات المتوقعة

وفقًا لـ Kuo، سيكون لجهاز iPhone SE 2022 من حيث الشكل سيكون مشابهًا لـ iPhone SE (2020)، ومثل الطراز السابق، سيأتي iPhone SE بسعة تخزين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، و 256 جيجابايت.

سيأتي جهاز ايفون الجديد بألوان مختلفة مثل الأبيض والأسود والأحمر.

سيتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح Apple A15 Bionic، وسوف يدعم اتصال 5G و (mmWave و sub-6 GHz).

يبدو أن دعم اتصال 5G سيكون التحسين الرئيسي الوحيد على هاتف أيفون القادم مقارنة بسابقه، واستنادًا إلى التقارير السابقة، يمكن القول أن iPhone SE 2022 قد يحتفظ بشاشة LCD مقاس 4.7 بوصة، وزر الصفحة الرئيسية في المقدمة مدمجًا مع الماسح الضوئي لبصمات الأصابع Touch ID.

وأضاف Kuo أنه سيكون هناك إنتاج ضخم هذا الشهر لجهاز iPhone SE، ومن المتوقع أن يتم شحن حوالي 25 إلى 30 مليون وحدة من الهاتف في عام 2022.

وبذات السياق سيشهد حدث 8 مارس أيضًا، وصول اثنين من منتجات Apple الأخرى، ومن المحتمل أن يتم تشغيل iPad Air 5 ببعض الميزات التي تمت ترقيتها مثل شريحة Apple A15 ودعم 5G وكاميرا FaceTime بدقة 12 ميجابكسل ودعم Center Stage.

وتشمل المنتجات الأخرى التي يمكن الإعلان عنها جهاز MacBook Air الذي يعمل بشريحة M2، وجهاز Mac مقاس 23 بوصة مزود بشاشة HDR وشريحة M1 Pro / Max، وجهاز Mac Mini بشريحة M1 Pro / Max.