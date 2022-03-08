سانشو يعتذر لجمهور مانشستر يونايتد بعد هزيمة الديربي

وكالات / سما /

وجه جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد، رسالة اعتذار لجمهور فريقه بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرضوا لها أمام مانشستر سيتي بأربعة أهدافٍ لهدفٍ في الديربي.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في مانشستر في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي قد شهدت تسجيل السيتي رباعية عن طريق كيفين دي بروين “هدفين” ورياض محرز “هدفين”، فيما سجل هدف اليونايتد الوحيد سانشو.

ونشر سانشو عبر حسابه على تويتر رسالة اعتذار قال فيها :”اعتذر للجمهور..هذا ليس جيداً كفاية، علينا أن ننظر لأنفسنا كلاعبين وأن نعمل بكدٍ لتصحيح الأمور، سنُواصل القتال”.

وتوقف رصيد اليونايتد بعد هزيمة الأمس عند النقطة رقم 47 يحتل بهم الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بفارق 22 نقطة عن المُتصدر مانشستر سيتي.

وسيلعب اليونايتد المُباراة القادمة له في الدوري ضد توتنهام يوم السبت المُقبل على أرض ملعب أولد ترافورد، ويأمل الجمهور أن ينجح الفريق في تصحيح الأمور خلال الفترة المُقبلة.

ويستعد الفريق أيضاً لجولة الإياب من دور الـ 16 من مُسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي الفريق مع أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المُوافق 15 مارس على أرض أولد ترافورد، بعد التعادل ذهاباً في مدريد بهدفٍ لكل فريق.