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بالفيديو.. "التمساح" تدمر هدفا بضربة دقيقة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

الثلاثاء 08 مارس 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. "التمساح" تدمر هدفا بضربة دقيقة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا



وكالات

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر استخدام المروحية الهجومية المطورة من طراز "كا-52" (التمساح)، وتنفيذها لمهام قتالية ليلا على ارتفاعات منخفضة وفي ظروف جوية صعبة.

وقالت وزارة الدفاع إن القوات الجوية الروسية، التي تعمل دمرت أنظمة دفاع جوي وعربات مصفحة مزودة بصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

ويظهر الفيديو توجيه سلاح الطيران للضربة الدقيقة وتدمير الهدف.

ويقوم سلاح الطيران في إطار العملية العسكرية الخاصة بمهام حراسة الأرتال العسكرية، وتدمير المركبات المدرعة، ونقل قوات الإنزال، ونقل المعدات العسكرية.

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