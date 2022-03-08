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كلوب يزف خبراً سعيداً قبل مباراة ليفربول المرتقبة ضد الإنتر

الثلاثاء 08 مارس 2022 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يزف خبراً سعيداً قبل مباراة ليفربول المرتقبة ضد الإنتر



وكالات / سما /

صرح الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بأن نجومه المصابين “تياجو ألكانتارا، وبوبي فيرمينيو، وجويل ماتيب” قد عادوا للتدريبات الجماعية عقب تعافيهم من الإصابة.

وسيستضيف ليفربول اليوم الثلاثاء منافسه إنتر ميلان الإيطالي في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول خارج أرضه بهدفين نظيفين، ليضع بذلك قدماً في دور ربع النهائي.

وتحدث يورجن كلوب في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة إنتر ميلان الإيطالي قائلاً “أعتقد أن الجميع تدربوا بشكلٍ كامل أمس. لست متأكداً حتى الآن مما سنفعله بالضبط، ولكن سنرى مدى استجابتهم قبل لقاء الإنتر”.

وأضاف “كان تياجو ألكانتارا مصاباً منذ أسبوع، لذلك سنرى وضعه في تدريبات اليوم، وماتيب أصيب لمدة ثلاثة أيام، ولكن مع فيرمينيو مضى وقتاً أطول”.

وتابع “من الواضح بأننا لم نتدرب بشكل صحيح اليوم، كانت جلسة تدريبية واحدة، لذلك من الصعب الحكم على مدى جاهزيتهم للمواجهة، ولكنهم من الناحية الصحية جاهزين”.

#دوري أبطال أوروبا #إنتر ميلان #ليفربول

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