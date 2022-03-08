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مستعينا باللاعبين الأجانب.. الفيفا يفرض عقوبات جديدة على الكرة الروسية

الثلاثاء 08 مارس 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستعينا باللاعبين الأجانب.. الفيفا يفرض عقوبات جديدة على الكرة الروسية



وكالات / سما /

لا تزال تداعيات الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا مستمرة في مختلف الأصعدة ومنها الجانب الكروي.

وبعد أيام على فرض عدة عقوبات كروية ضد روسيا بسبب الحرب التي تشنها الأخيرة ضد أوكرانيا، أبرزها سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا منها إلى جانب حرمان منتخباتها وأنديتها من المنافسات القارية والدولية، استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خطوة جديدة.

وبحسب روب هاريس الصحفي البريطاني الشهير بوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، فإن الفيفا أصدر قرارا مفاده بأن يحق للاعبين والمدربين الأجانب في روسيا تعليق عقود عملهم من جانب واحد مع الأندية الروسية حتى نهاية الموسم في روسيا (30 يونيو/ حزيران المقبل).

وكان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) طلب صباح اليوم الإثنين، السماح للاعبين الأجانب المقيمين في روسيا بمغادرة أنديتهم بشكل دائم.

ويقول الفيفا: "تعليق العقود سيعني أنه يمكن اعتبار اللاعبين والمدربين بدون عقود حتى 30 يونيو 2022 والحق في التوقيع لأندية أخرى بدون أي عواقب".

يذكر أن الاتحاد الروسي لكرة القدم تقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على قرار الفيفا بتعليق مشاركات منتخباته وأنديته في المسابقات القارية والدولية.

وترتب على قرار الفيفا حرمان منتخب روسيا من خوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

#الفيفا #روسيا #اوكرانيا

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