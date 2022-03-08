توقعات بزيادة إضافية على أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل وسيصل الى هذا السعر ..

القدس المحتلة / سما /

تواصل أسعار النفط الارتفاع بشكل ملحوظ في أعقاب الحرب في أوكرانيا ، وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت إلاسرائيلية أنه وفقًا لتقديرات النظام الاقتصادي إذا استمر معدل الزيادة كما هو الحال في الأيام الأخيرة ، فإن سعر لتر الوقود سيحطم الأرقام القياسية الشهر المقبل و يصل إلى أكثر من ثمانية ونصف شيكل.

وارتفع سعر برميل النفط بالأمس خلال ساعة من 117 دولارًا إلى 130 دولارًا ، ولاحقًا وصل السعر أيضًا إلى 140 دولارًا ، إلى جانب ارتفاع الدولار.

إلى جانب الوقود ، فإن روسيا وأوكرانيا مسؤولتان عن ثلث حجم القمح في العالم ، قفز سعر القمح أيضًا بأكثر من 30٪ ، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار آلاف المنتجات الغذائية.