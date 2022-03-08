اعتراف مُثير من رئيس برشلونة عن قرار إقالة كومان

وكالات / سما /

اعترف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بأن قرار إقالة المُدرب السابق للفريق الهولندي رونالد كومان جاء مُتأخراً.

وكان برشلونة قد أقال مُدربه السابق كومان في أكتوبر الماضي لسوء النتائج، وعين النادي بعد ذلك المُدرب الشاب تشافي الذي يبلي بلاءً حسناً حتى الآن.

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”كانت لدي بعض الشكوك بعد الموسم الأول، ولكن احتراماً لكومان حاولنا رؤية كيف ستسير الأمور”.

وتابع رئيس نادي برشلونة حديثه بالقول :”جاء الوقت الذي رأيت فيه أن هناك قرار مؤلم آخر يجب اتخاذه، هل كان يجب أن يكون القرار مُبكر أكثر (في وقت سابق)؟ نعم..كان يجب أن استمع إلى الحدس”.

وأضاف لابورتا مُشيراً لاحترامه للمُدرب الهولندي قائلاً :”سأظل أتذكر دائماً لكومان الهدف في ويمبلي، وأنه مُدرب تحلى بالشجاعة للاستعانة باللاعبين الشباب”.

وكان كومان قد قاد برشلونة في 67 مُباراة بين عامي 2020 و2021، نجح في الفوز في 40 مُباراة منهم، وتعادل في 11 مُباراة، وخسر 16 مُباراة، ويبقى الإنجاز الوحيد له مع الفريق هو الفوز بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي.