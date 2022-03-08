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إصابات وأحداث شغب في تعادل الشاطئ والشجاعية

الثلاثاء 08 مارس 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات وأحداث شغب في تعادل الشاطئ والشجاعية



غزة / سما /

أعلن الحكم عاهد المصري نهاية مباراة الشجاعية والشاطئ بالتعادل بهدف لمثله لتنطلق بعدها أحداث شغب بين اللاعبين والجماهير والإداريين في أغلب أرجاء الملعب. 

واستمر الشغب والعراك المشترك لعدة دقائق طويلة، لتنقل سيارة الإسعاف إصابتين على الأقل لمستشفى الشفاء. 

وكان علاء عطية قد سجل التعادل للشجاعية في الدقيقة 95 بعد أن تقدم الشاطئ بالنتيجة عن طريق محمد ماضي من ركلة جزاء.

ورفع التعادل رصيد الشجاعية عند 24 نقطة فيما بقي الشاطئ في المركز الأخير برصيد (7) نقاط.

 

فوز مهم

وحقق غزة الرياضي فوزاً مهماً على شباب جباليا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون. 

سجل هدف العميد، محمود النيرب من ركلة جزاء، ليرفع الفوز رصيد غزة الرياضي إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد شباب جباليا عند (8) نقاط في المركز الحادي عشر.

#خدمات الشاطئ #اتحاد الشجاعية

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