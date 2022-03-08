  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

لاعبان من غزة في طريقهما للاحتراف

الثلاثاء 08 مارس 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعبان من غزة في طريقهما للاحتراف



غزة / سما /

ذكرت تقارير صحفية محلية أن لاعبي كرة الطائرة عبد الله العرقان وسامي أبو مهادي في طريقهما للاحتراف في الخارج بعدما لفتا الأنظار في البطولة العربية التي أقيمت مؤخراً في تونس.

وتألق اللاعبان العرقان وأبو مهادي في مباريات البطولة بأداء لفت انتباه عدد من الأندية العربية التي أبدت إعجابها بمستوى اللاعبين، وتحدثا عن مدى إمكانية التعاقد معهما خلال الفترة القادمة، خاصة أنهما صغيرا السن ولم يتخطيا سن العشرين.

وكان العرقان وأبو مهادي قد شاركا مع فريق الصداقة في البطولة العربية لكرة الطائرة وسبق للعرقان تمثيل منتخب كرة الطائرة الشاطئية وتحقيق إنجاز برونزية غرب آسيا برفقة زميله إبراهيم قصيعة.

ومن المتوقع أن يكون اللاعبان محط رغبة من بعض الأندية العربية التي تسعى للتعاقد معهما بعد أن اتفق الكثير من محللي القنوات التلفزيونية على تميز اللاعبين وحاجتهما لمزيد من الخبرة والاحتكاك.

#غزة #كرة الطائرة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول المسيرات الايرانية التي حاولت نقل شحنة أسلحة لغزة (صور وفيديو)

التايمز: هذا ما كشفته رسالة مسؤول استخباراتي روسي عن الحرب في أوكرانيا

روسيا تقر قائمة "الدول المعادية"

5 سيناريوهات لانتهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا أغلبها "لا يُبشِّر بالخير"!

بن راشد يوجه رسالة للعالم العربي حول "التاريخ الجديد الذي يصنع الآن"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة لدعم المواطن والمؤسسات الخاصة

الأخبار الرئيسية

60Klb

بيد بوتين .. "كارثة" إذا لجأ إليه في الحرب العالمية الثالثة

وفاتان و211 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

2022-03-08_07-38-02_961853

لهذا السبب .. خبيرة إسرائيلية: الكيان يحفر قبره بنفسه !!

تفجير-منازل-الأسرى-بجنين-1-1536x1152

قوات الاحتلال تُفجر منزلي أسيرين في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

شرطة

اصابة جنديين بعملية دهس ومواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية

الاتصالات الفلسطينية