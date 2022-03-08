لاعبان من غزة في طريقهما للاحتراف

غزة / سما /

ذكرت تقارير صحفية محلية أن لاعبي كرة الطائرة عبد الله العرقان وسامي أبو مهادي في طريقهما للاحتراف في الخارج بعدما لفتا الأنظار في البطولة العربية التي أقيمت مؤخراً في تونس.

وتألق اللاعبان العرقان وأبو مهادي في مباريات البطولة بأداء لفت انتباه عدد من الأندية العربية التي أبدت إعجابها بمستوى اللاعبين، وتحدثا عن مدى إمكانية التعاقد معهما خلال الفترة القادمة، خاصة أنهما صغيرا السن ولم يتخطيا سن العشرين.

وكان العرقان وأبو مهادي قد شاركا مع فريق الصداقة في البطولة العربية لكرة الطائرة وسبق للعرقان تمثيل منتخب كرة الطائرة الشاطئية وتحقيق إنجاز برونزية غرب آسيا برفقة زميله إبراهيم قصيعة.

ومن المتوقع أن يكون اللاعبان محط رغبة من بعض الأندية العربية التي تسعى للتعاقد معهما بعد أن اتفق الكثير من محللي القنوات التلفزيونية على تميز اللاعبين وحاجتهما لمزيد من الخبرة والاحتكاك.