شاهد: صورة تظهر فروقات بين وفدي المفاوضات الأوكراني والروسي

وكالات

أظهرت صورة الفروقات بين حال الوفدين المفاوضين، الروسي والأوكراني، خلال الجولة الثالثة من المفاوضات التي عقدت في بيلاروسيا.



وبدا الوفد الروسي بملابس رسمية وربطات عنق، في حين ظهر الوفد الأوكراني كعادته بملابس شبه عسكرية، تبعا للأوضاع التي تتعرض لها بلادهم منذ الهجوم الروسي.



وظهرت علامات الوجوم على الوفد الأوكراني، خاصة مع أنباء استهداف قوافل إخلاء المدنيين، ومقتل عدد منهم.

وكان الوفد الأوكراني وصل إلى بيلوفيشسكايا بوشا، وهي حديقة وطنية عند الحدود بين بولندا وبيلاروس على متن مروحيتين، بحسب ما أوردت "تاس" الروسية.



وأعلنت أوكرانيا رفض الممرات الإنسانية التي اقترحتها موسكو، لإجلاء المدنيين نحو روسيا وبيلاروسيا، وقالت إن ذلك ليس خيارا مقبولا.



وكانت الرئاسة الفرنسية، قالت إن إيمانويل ماكرون، طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "وقف الهجوم الروسي" على أوكرانيا.



وأضافت: "بما أن الهجوم لا يزال جاريا لأن الروس يرفضون توقيفه" فإنه يتعين "احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين وإيصال المساعدات".



وشدد الإليزيه على أن ماكرون لم يطلب فتح ممرات إنسانية باتجاه روسيا، بينما أعلن الجيش الروسي تعليق إطلاق النار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن أوكرانية.