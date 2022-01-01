روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار وتعرض ممرات إنسانية بأوكرانيا

وكالات

مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، يومه 13، وما زالت القوات الروسية تحاول السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية متقدمة باتجاه العاصمة كييف، مع فرضها حصارا على عدد من المناطق، مترافقا بقصف بمختلف الأسلحة يوقع المزيد من الضحايا.

واحتدمت المعارك في محيط العاصمة الأوكرانية كييف وعلى محوريها الشمالي والشمالي الغربي. وفي إربين تم رصد فرار آلاف العالقين من وسط إربين، مع استمرار المعارك جنوب المدينة.

يأتي ذلك، فيما أعلنت هيئة الأركان الروسية أن وقفا لإطلاق النار سيسري ابتداء من العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، لضمان عمل الممرات الآمنة في عدة مدن أوكرانية.

وتراقب وزارة الدفاع الروسية تحركات مدمرتين أميركيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا بحر البلطيق.

من جانبها، قالت هيئة الأركان للجيش الأوكراني، إن القوات الروسية تحشد لاقتحام العاصمة كييف، وتحاول إنشاء ممر بري في القرم باتجاه مدينة ماريوبول.

وذكرت الهيئة في بيان، أن القوات الروسية تسعى لبسط سيطرتها الكاملة على بوتشا وإربين للاقتراب من كييف، وأن الجيش الروسي يحصل على الإمدادات من الأراضي البيلاروسية.

وأكدت السلطات الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على 6 مدن رئيسية في زابوروجيا.