جريمة قتل بالطيبة: العثور على جثة الشاب عبودي عبد القادر

القدس المحتلة / سما /

عثرت الشرطة فجر اليوم، الثلاثاء، على جثة الشاب عبودي عبد القادر (30 عاما) من مدينة الطيبة في المنطقة الشرقية (منطقة الجبل)، وعليها علامات عنف.

وفقدت آثار الفقيد منذ يومين، حسب ما أفادت به عائلة عبد القادر.

ووفقا لمصادر طبية فإنه عُثر على جثة الشاب، ولم تكن عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة.

وأكدت المصادر الطبية أن علامات عنف بدت واضحة على جثة الضحية.

ووصلت قوات معززة من الشرطة إلى المكان، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لا تزال خلفيتها غير معروفة، سيما وأن الشرطة تحقق حول شبهات اقتراف جريمة قتل.

وفي سياق متصل، توفي في وقت متأخر من مساء أول من أمس الأحد، منذر بحري (45 عاما)، متأثرا بإصابة تعرّض لها قبل أسبوعين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الطيبة.