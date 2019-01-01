واشنطن تؤكد تفاوضها مع إيران وفنزويلا حول نفطهما ضمن جهود التخلي عن الطاقة الروسية

وكالات - سما-

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها تبحث مع كل من إيران وفنزويلا قضايا توريد نفطهما إلى الأسواق العالمية في ظل سعي الدول الغربية للتخلي عن موارد الطاقة الروسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن إدارة بايدن تتواصل مع أكبر منتجي موارد الطاقة في العالم بحثا عن فرص لخفض تأثير الأحداث الجارية في أوكرانيا على الأسواق.

وأشارت بساكي إلى أن الولايات المتحدة تناقش، في إطار المفاوضات حول إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي في فيينا، القضايا المتعلقة بإمداد النفط الإيراني إلى الأسواق.

كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن وفدا أمريكيا زار مؤخرا فنزويلا حيث بحثت قضية "أمن الطاقة".

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية المتحالفة معها إلى خفض الاعتماد على موارد الطاقة من روسيا التي فرض الغرب عقوبات قاسية عليها بسبب إطلاقها يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وتعتبر الولايات المتحدة إيران من أبرز خصومها في العالم متهمة الجمهورية الإسلامية بـأنها أكبر قوة داعمة للإرهاب ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، حيث سبق أن اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات تقييدية موجعة ضد اقتصادها كما اغتالت في 3 يناير 2020 قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بضربة في مطار بغداد.

كما تمثل الولايات المتحدة أكبر داعم للمعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو منذ اندلاع أزمة سياسية اقتصادية حادة في البلاد عام 2019، وفرضت كذلك عقوبات قاسية على سلطات فنزويلا بقيادة الرئيس، نيكولاس مادورو، الذي تصفه واشنطن بالديكتاتور.