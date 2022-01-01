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"غارقة بدمائنا".. أوكرانيا غاضبة من "إسرائيل" وتوجه اتهامًا لشركة "إلعال"

الإثنين 07 مارس 2022 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غارقة بدمائنا".. أوكرانيا غاضبة من "إسرائيل" وتوجه اتهامًا لشركة "إلعال"



كييف/سما/

اتهم وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، مساء اليوم، الإثنين، شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية والخطوط الجوية الإسرائيلية، بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا، وهو ما نفته الشركة زاعمة أن "الحقائق مختلفة تماما".


 
وقال كوليبا في تغريدة بحسابه على "تويتر" إن شركة الطيران الإسرائيلية تسمح بقبول مدفوعات من النظام المصرفي الروسي "مير" الذي يهدف إلى التحايل على العقوبات.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه "بينما يفرض العالم عقوبات على روسيا بسبب فظائعها الوحشية في أوكرانيا، يفضل البعض جني أموال ملطخة بدماء الأوكرانيين".

واعتبر أن سلوك "إل عال" وهي أكبر شركة طيران في إسرائيل،"غير أخلاقية"، ويمثل "ضربة للعلاقات الأوكرانية - الإسرائيلية".


وشارك الوزير الأوكراني تصوير شاشة من موقع أو تطبيق تابع لشركة "إل عال" يظهر اعتماد الشركة الإسرائيلية الدفع بواسطة النظام المصرفي الروسي "مير".

في المقابل، نفت "إل عال" الاتهامات الأوكرانية، وقالت إنها حظرت استخدام بطاقات "مير" الائتمانية منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت في بيان أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت): "نأسف لعدم إجراء فحص بسيط معنا قبل التغريدة المضللة، لأن الحقائق مختلفة تماما".

وتابع البيان "تقوم شركة إل عال بإطلاق رحلات جوية إلى روسيا بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية وسنواصل إنقاذ الإسرائيليين واليهود من روسيا، طالما أمكن ذلك".

والثلاثاء، أعلنت المجموعات الأميركية لإصدار بطاقات الدفع "فيزا وماستركارد" و"أميريكن إكسبرس"، اتخاذ إجراءات لمنع المصارف الروسية من استخدام شبكاتها.

وفي 24 فبراير/ شباط، شرعت روسيا في شن هجوم على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.

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