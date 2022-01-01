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بن راشد يوجه رسالة للعالم العربي حول "التاريخ الجديد الذي يصنع الآن"

الإثنين 07 مارس 2022 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن راشد يوجه رسالة للعالم العربي حول "التاريخ الجديد الذي يصنع الآن"



دبي/سما/

وجه حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة إلى العالم العربي حول "التاريخ الجديد الذي يصنع ‏الآن".

وقال آل مكتوم، ‏في تغريدة نشرها اليوم الاثنين: "العالم يمر بمتغيرات كبيرة.. وموازين جديدة.. وتحالفات صعبة... لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة".

وتابع متسائلا: "ألم يحن للعرب أن يتقاربوا.. ويتعاونوا.. ويتفقوا.. حتى يكون لهم وزن.. ورأي.. ومكانة في التاريخ الجديد الذي يصنع الآن".

ولم يوضح آل مكتوم ما هي التطورات التاريخية التي تحدث عنها، لكن تغريدته تأتي تزامنا مع توتر كبير في أوروبا على خلفية إطلاق روسيا يوم 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

#محمد بن راشد آل مكتوم

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