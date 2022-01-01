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هذا ما انتهت اليه الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية- الأوكرانية

الإثنين 07 مارس 2022 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما انتهت اليه الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية- الأوكرانية



كييف/سما/

 في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية- الأوكرانية، مساء الإثنين، أعلن الأوكرانيون تحقيق “بعض النتائج الإيجابية” حول الممرات الإنسانية فيما رأى الروس أنها لم تكن “بمستوى التطلعات”.

وكتب العضو في الوفد الأوكراني مستشار الرئاسة ميخايلو بودولياك على تويتر “حصلنا على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستية الممرات الإنسانية”.

وأضاف “سيتم إدخال تغييرات، وسنقدم مساعدة أكثر فعالية لمن يعانون من عدوان الاتحاد الروسي”.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمسائل الجوهرية ولا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار، “ستتواصل مناقشات مكثفة” غير أنه ليس هناك إلى اليوم “نتائج يمكن أن تحسن الوضع” بحسب قوله.

من جانبه، أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير مدينسكي أن الجولة الثالثة التي جرت على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس لم تكن “بمستوى تطلعات” موسكو.

وقال في تصريحات نقلها تلفزيون “روسيا 24” العام “نأمل أن نتمكن في المرة المقبلة من تحقيق تقدّم أكبر”.

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