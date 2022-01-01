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المتحدثة باسم الحكومة البريطانية: موقفنا واضح الاستيطان غير قانوني ويمثل عقبة أمام السلام والاستقرار

الإثنين 07 مارس 2022 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدثة باسم الحكومة البريطانية: موقفنا واضح الاستيطان غير قانوني ويمثل عقبة أمام السلام والاستقرار



لندن/سما/

 قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز، "أقف الآن على أراضي بيت صفافا في القدس الشرقية حيث صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء مستوطنة "جفعات حشاكيد" على أراض فلسطينية.

وأضافت دياز خلال زيارتها أراضي بيت صفافا في القدس: "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي بما في ذلك التي في القدس الشرقية، والاستيطان يمثل عقبة أمام إحلال السلام والاستقرار، وموقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح".

وأكدت دياز خلال زيارتها مركز الرعاية الصحية التابع للأونروا في البلدة القديمة من القدس، التزام المملكة المتحدة بدعمها للأونروا لأهمية دورها بالحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وشددت دياز على دعم المملكة المتحدة للحفاظ على الوضع الراهن، بما في ذلك وصاية الأردن على الأماكن المقدسة.

#لندن #المتحدثة باسم الحكومة البريطاية روزي دياز

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