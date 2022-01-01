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أسعار الغاز تقفز بوتيرة عالية وتوقعات بأن تتجاوز 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب

الإثنين 07 مارس 2022 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الغاز تقفز بوتيرة عالية وتوقعات بأن تتجاوز 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب



وكالات/سما/

حطم سعر الغاز في أوروبا عند افتتاح التداولات رقما قياسيا تاريخيا، حيث اقترب من 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب.


وسجل سعر الغاز في البورصة في أوروبا لليوم الرابع على التوالي رقما قياسيا تاريخيا وتجاوز خلال تداول اليوم 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب. م، وفقا لبورصة لندن ICE. وارتفعت تكلفة الغاز بأكثر من 79٪ منذ بداية التداول.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل في مركز TTF في هولندا إلى 3899 دولارًا لكل 1000 متر مكعب. م ، أو 345 يورو لكل ميغاواط ساعة (بناءً على سعر الصرف الحالي لليورو / الدولار ، يتم عرض أسعار ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).

انتهى تداول الغاز في يوم التداول السابق ليوم الجمعة عند 2300 دولار.

#اسعار الغاز #النفط #الاقتصاد العالمي

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