وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا يجتمعون في أنطاليا

أنقرة/سما/

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، أنه سيلتقي نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديميترو كوليبا يوم 10 مارس/ آذار الجاري خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لمراسلي الأناضول وقناة “تي آر تي”، قيم خلاله آخر التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وأوضح تشاووش أوغلو أنه والرئيس رجب طيب أردوغان، يبذلان مساعٍ دبلوماسية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق سلام دائم بينهما.

وتابع قائلا: “وزير الخارجية الروسي لافروف أبدى استعداده للمشاركة في هذا اللقاء، وكذلك وزير الخارجية الأوكراني أكد مشاركته، وكلا الوزيرين طلبا حضوري في اللقاء ليكون اجتماعا ثلاثيا”.

وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يكون الاجتماع الثلاثي المرتقب، بداية مرحلة جديدة ونقطة انطلاق نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.