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تحت تأثير المخدر.. كويتي يقتل سعودياً برصاصة في الرأس

الإثنين 07 مارس 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحت تأثير المخدر.. كويتي يقتل سعودياً برصاصة في الرأس



وكالات / سما /

ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على مواطن كويتي أقدم على قتل مواطن سعودي بطلقة في الرأس متوهماً أن المجني عليه كان بصحبة أخته، وكان الجاني تحت تأثير مخدر أدى لإصابته بهلوسات في العقل.

وكشفت الجهات الأمنية الكويتية وقوع الجريمة يوم أمس الأول، وبينت أن الجاني أطلق رصاصة على رأس المجني عليه ما أدى إلى اصطدام المجني عليه بأحد أعمدة الإنارة، أثناء قيادته لسيارته في منطقة الجهراء.

وأفادت التحقيقات أن مطلق النار من منطقة الجهراء بالكويت، كان تحت تأثير المخدر، وكان يعيش ضلالات خاصة به ويظن أن المجني عليه بصحبة شقيقة الجاني على الرغم من أن المجني عليه كان يقل زوجته معه وقت الحادث، وعندما عاد الجاني إلى المنزل ووجد شقيقته، اكتشف تأثير المخدر عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من ضبط المتهم بإطلاق النار، فيما أكدت أنه لا علاقة بين الجاني والمجني عليه، وتم إبلاغ السفارة السعودية بالكويت لإنهاء كافة الإجراءات.

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