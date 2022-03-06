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العلماء يحددون عدد ساعات النوم المثالي لكل مرحلة عمرية

الإثنين 07 مارس 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلماء يحددون عدد ساعات النوم المثالي لكل مرحلة عمرية



وكالات / سما /

كشفت علماء بمؤسسة النوم الوطنية الأمريكية (National Sleep Foundation) عن العدد المثالي لساعات النوم التي يحتاجها الإنسان في كل مرحلة عمرية.

وبحسب موقع "everydayhealth" فقد لفت العلماء إلى أهمية الالتزام بالعدد المناسب لساعات النوم، محذرين من خطورة عدم منح الجسم الوقت الكافي للراحة.

يقول فيليس سي زي، مدير مركز اضطرابات النوم في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فينبرغ في شيكاغو، إن للنوم دورا في أداء الوظائف العقلية، مثل اليقظة، وتقوية الذاكرة، وضبط الحالة المزاجية، واللياقة البدنية.

ولفت فيليس إلى أن فترة النوم تحدث تغييرات في الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الجلوكوز، مما قد يؤدي إلى حالة مقاومة الأنسولين (مقدمات رض السكري)، كما أن نقص النوم يغير تنظيم الشهية، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام ومن ثم زيادة الوزن.

وتتغير احتياجات الفرد للنوم باختلاف المراحل العمرية، حيث يكون الرضيع أكثر حاجة للنوم ثم تقل عدد ساعات النوم اللازمة مع التقدم في العمر، وفيما يلي نعرض العدد المناسب لكل مرحلة عمرية بحسب 18 عالم وخبير.

حديثو الولادة (من 0 إلى 3 أشهر): 14 إلى 17 ساعة

الرضع (من 4 إلى 11 شهرا): من 12 إلى 15 ساعة

الأطفال (من 1 إلى 2 سنة): 11 إلى 14 ساعة

الأطفال (من 3 إلى 5 سنوات): من 10 إلى 13 ساعة

الأطفال (من 6 إلى 13 عاما): من 9 إلى 11 ساعة

المراهقون (14 إلى 17 سنة): 8 إلى 10 ساعات

الشباب (من 18 إلى 25 عاما): من 7 إلى 9 ساعات

البالغون (من 26 إلى 64 عاما): من 7 إلى 9 ساعات

كبار السن (65 سنة أو أكبر): 7 إلى 8 ساعات

في هذا الصدد، يشار إلى أن النساء تملن بشكل عام إلى النوم أكثر من الرجال، ويتم تشخيصهن باضطرابات النوم أكثر من الرجال، حيث تزداد احتمالية إصابة النساء بالأرق بنسبة 40 في المائة مقارنة بالرجال، كما تزيد احتمالية تعرض النساء للقلق والاكتئاب بمقدار الضعف تقريبا لأسباب مرتبطة بالأرق.

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