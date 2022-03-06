تسريب 190 جيجابايت من البيانات السرية لـ سامسونج

وكالات / سما /

سربت مجموعة هاكرز تدعى $Lapsus، كمية ضخمة من البيانات السرية لـ سامسونج Samsung Electronics، شركة الإلكترونيات الاستهلاكية العملاقة في كوريا الجنوبية، والمصنعة لهواتف جلاكسي الشهيرة.

وحسب موقع "pocketnow"، قامت مجموعة القرصنة في أمريكا الجنوبية $Lapsus، بتسريب لقطات شاشة من كود مصدر سامسونج عبر الإنترنت، تمت سرقتها من خوادم الشركة كملفات مضغوطة بلغ حجمها أكثر من 190 جيجابايت.

ووفقا لموقع "bleepingcomputer"، فإن هذا التسريب يأتي بعد أقل من أسبوع من نشر مجموعة $Lapsus لأرشيف مستندات يبلغ حجمه 20 جيجابايت من أصل 1 تيرابايت من البيانات المسروقة من شركة إنفيديا ‏Nvidia، وهي من أكبر الشركات إنتاجا لمعالجات الرسومات أجهزة الكمبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو.

وشاركت مجموعة الهاكرز ملاحظة سخرت فيها من شركة سامسونج، مع لقطة للتوجيهات البرمجية بلغات C و++C في برامج الشركة.

وتتضمن البيانات التي تم تسريبها عبر الإنترنت الخوارزميات والبيانات السرية الأخرى المتعلقة بجميع عمليات فتح المقاييس الحيوية، والتعليمات البرمجية المصدرية السرية لشركة سامسونج، وكود المصدر وراء أداة تحميل التشغيل الخاصة برائد Galaxy الأحدث، وحتى البيانات السرية من شركة كوالكوم.

و نشرت مجموعة Lapsus $، وصفا للتسريب القادم، قائلة إنه يحتوي على شفرة مصدر سرية لشركة سامسونج ناتجة حصلت عليها من خلال الخرق الأمني، والذي قد يتسبب في أضرار جسيمة للشركة.