رياضة "مصارعة الذراعين" تجد مكانها في قطاع غزة

غزة / سما /

شارك 100 لاعب من مختلف محافظات قطاع غزة، في بطولة فلسطين لرياضة "مصارعة الذراعين" بحضور واسع من المواطنين الشغوفين بهذه الرياضة.

وتأتي هذه البطولة لاختيار فريق وطني يمثل فلسطين في البطولات المحلية والدولية، ويقول المدرب الرياضي ذيب حسين لوكالة "سبوتنيك": "لقد شهدت رياضة مصارعة الذراعين تطور كبيراً في قطاع غزة، وبدأ الاقبال عليها يزداد، وهذا شجعنا على تنظيم بطولات محلية تسهم في بناء جسم رياضي منظم لهذه الرياضة، ونتطلع لتطوير رياضة مصارعة الذراعين لننافس في البطولات الدولية".

هذه الرياضة الجديدة على قطاع غزة واجهت صعوبات عديدة أهمها عدم وجود أندية مختصة بها، ولكن الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين في القطاع بذل جهوداً كبيرة في احتضان اللاعبين المحبين لهذه الرياضة، ودعمهم والعمل على رفع مستواهم الرياضي.

ويقول الرياضي يوسف الأشعل: "أحببت هذه الرياضة وبدأت في تطوير نفسي منذ 3 سنوات، لكني واجهت صعوبات عدة أهمها عدم قدرتي على السفر للخارج للمشاركة في البطولات العربية والدولية بسب الحصار المفروض على القطاع، لكني لم استسلم للواقع وواصلت التمرين وبدعم من الأهل والأصدقاء ومن الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين استطعت الحصول على بطولات محلية، وأنتظر السماح لي ولزملائي الرياضيين للسفر للخارج للمشاركة في البطولة العربية لمصارعة الذراعين في شهر مايو/ايار القادم في العراق".

رياضة "مصارعة الذراعين" غير مكلفة وتشهد إقبالاً كبيراً، ويأمل القائمون على هذه الرياضة الحصول على دعم واهتمام من الجهات الرياضية لتطويرها لتمثيل فلسطين في البطولات الدولية.