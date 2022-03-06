سامي سالم يتولى رابع مهمة تدريبية

الوسطى / سما /

أعلن نادي خدمات البريج عن التعاقد مع المدرب سامي سالم، لقيادة تدريب الفريق في مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى.

وتعاقد البريج سالم، بعد أيام على التعاقد مع المدرب عماد بارود الذي لم يكمل المهمة، لعدم حصوله على دورة تدريب "c"، مما يمنعه من التواجد مع الفريق حسب لوائح اتحاد كرة القدم.

وسيقود سالم الفريق في مباراته غداً أمام المجمع الإسلامي على ملعب فلسطين بمدينة غزة، في افتتاح مباريات الفريق بمرحلة الإياب من المسابقة.

وسبق للمدرب سالم، قيادة الفريق الموسم قبل الماضي، وحقق معه نتائج لافتة وكان منافساً بقوة على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الدرجة الممتازة.

وسبق أن قاد سالم تدريب الصداقة الموسم الماضي، والشاطئ في بداية الموسم الحالي.