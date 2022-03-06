فيديو.. الهلال يخطف انتصاراً ثميناً من الصداقة .. و"الطواحين" و"الأخضر" للتعادل

غزة / سما /

خطف الهلال فوزا غاليا من نظيره الصداقة (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين الهلال بانتصاره الثمين إلى بلال شعت الذي سجل هدف المباراة الوحيد (71).

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وبقي رصيد الصداقة 16 نقطة في المركز السابع.

اتحاد خانيونس (0) _ خدمات رفح (0)

وتعادل اتحاد خانيونس مع منافسه خدمات رفح (0/0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة.

وبهذا التعادل رفع "الطواحين" رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، وأصبح رصيد "الأخضر" الرفحي عند 19 نقطة أيضا في المركز الرابع.