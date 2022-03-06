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شقيقة رونالدو تفضح سبب غيابه الحقيقي عن ديربي مانشستر

الإثنين 07 مارس 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيقة رونالدو تفضح سبب غيابه الحقيقي عن ديربي مانشستر



وكالات / سما /

أثار غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد عن مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول العالم.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاسية برباعية مقابل هدف يتيم، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد يوم أمس  الأحد، مما تسبب في خسارة الفريق المركز الرابع لمصلحة آرسنال.

وخرج رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد بتصريحات عقب نهاية المباراة يؤكد خلالها على أن رونالدو كان يعاني من انزعاج في عضلة الفخذ، لذلك لم يكن حاضراً في المباراة.

لكن هناك الكثيرين لم يصدقوا المدرب الألماني، من ضمنهم كاتيا إيفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو، حيث وضعت علامة إعجاب على إحدى المنشورات في موقع إنستجرام التي تؤكد أن غياب الدون جاء لأسباب فنية وتكتيكية من المدرب رالف رانجنيك، وليس لوجود مشاكل عضلية كما يدعي الأخير.

من جانبها، أوضحت صحيفة ذا صن البريطانية أن العلاقة بين رونالدو ورالف رانجنيك متوترة للغاية، وازدادت الأمور تعقيداً بعد أن قام الدون بالسفر إلى البرتغال عندما علم أنه خارج التشكيلة، وهو الأمر الذي خلق مزيداً من الفوضى داخل غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير أن رونالدو كان يرى نفسه لائقاً جسدياً لخوض هذه المباراة، فهذا ما كان يشعر به خلال التدريبات طوال الأسبوع.

#كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد #مانشستر سيتي

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