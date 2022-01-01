بلينكن يتحدث لأول مرة عن مقتل الرئيس الأوكراني: هناك خطة بعد مقتل زيلينسكي

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن أوكرانيا تمتلك خطة لمواصلة السلطة في حال مقتل الرئيس الحالي، فولودومير زيلينسكي.

جاء ذلك في حديثه لقناة “سي بي أس” الأمريكية، حول تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت لدى واشنطن خطة طارئة لدعم سلطة أوكرانية في حال مقتل زيلينسكي، قال بلينكن إن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة السلطة الحالية بشكل ما الحكم في أوكرانيا.

وأضاف: “لا أريد الدخول في التفاصيل إلا أن الأوكرانيين لديهم خطة محددة في هذا الخصوص”.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.