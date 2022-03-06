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فيديو.. مانشستر سيتي يهزم اليونايتد برباعية في ديربي الدوري الإنجليزي

الإثنين 07 مارس 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يهزم اليونايتد برباعية في ديربي الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوز مُثير على جاره مانشستر يونايتد بأربعة أهدافٍ لهدفٍ، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في مانشستر قد بدأ لأصحاب الأرض مُبكراً عن طريق النجم البلجيكي المُخضرم كيفين دي بروين في الدقيقة 5 بعد استغلاله كرة عرضية أرضية من زميله بيرناردو سيلفا داخل منطقة جزاء اليونايتد.

ونجح الشياطين الحُمر في إدراك التعادل سريعاً عن طريق النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو في الدقيقة 22، وذلك بعد هجمة رائعة وصلت فيها الكرة لسانشو الذي راوغ وسدد بمهارة في مرمى إيدرسون.

وعاد دي بروين ليُسجل هدف تقدم السيتي في الدقيقة 28 بعد خطأ دفاعي فادح في بناء الهجمة من الخط الخلفي لليونايتد ليستغل السيتي الفرصة وتصل الكرة لدي بروين الذي سجل الهدف الثاني له ولفريقه.

ونجح النجم الجزائري الدولي رياض محرز في ترك بصمته في الديربي بهدفٍ رائع سجله في الدقيقة 68 من اللقاء بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وعاد محرز لتسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد استغلاله تمريرة بينية رائعة، وعاد الحكم لتقنية الفيديو “الفار” للتأكد من صحة الهدف بعد الشك في وجود حالة تسلل.

وارتفع رصيد السيتي بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة 69 يحتل بهم الفريق المركز الأول بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي لعب مُباراة أقل، فيما تجمد رصيد اليونايتد عند النقطة رقم 47 في المركز الخامس.

وسيلعب السيتي المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس يوم الاثنين المُوافق 14 مارس، فيما سيلعب اليونايتد ضد توتنهام يوم السبت المُقبل.

#الدوري الإنجليزي #مانشستر يونايتد #مانشستر سيتي

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