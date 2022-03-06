آرسنال يطيح بواتفورد وينتزع المركز الرابع بالبريميرليغ

وكالات / سما /

حقق فريق آرسنال فوزا ثمينا على مضيفه واتفورد 3-2، أمس الأحد، ضمن المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأنهى آرسنال الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا في الدقيقتين 5 و30 مقابل هدف سجله خوان هيرنانديز في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني، عزز آرسنال انتصاره بهدف آخر سجله غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 52، قبل أن يحرز موسى سيسوكو الهدف الثاني لواتفورد في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد، الذي يلتقي مانشستر سيتي المتصدر في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة.

وضاعف آرسنال محنة واتفورد الذي تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).