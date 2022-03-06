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يادلين: روسيا يمكنها احتلال أوكرانيا بالكامل في غضون شهر..

الإثنين 07 مارس 2022 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يادلين: روسيا يمكنها احتلال أوكرانيا بالكامل في غضون شهر..



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية السابق الجنرال عاموس يادلين، اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن أن يستولي على أوكرانيا في غضون شهر، إذا لم يتدخل الغرب في أسرع وقت.

وأشار يادلين في مقابلة له على صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى أن: "ميزان القوى هو الذي سيمكن روسيا أن تستولي على أوكرانيا في غضون شهر".

وأضاف يادلين: "نحن في لحظة يمكن أن تتحول فيها هذه الحرب إلى اتجاهين خطيرين للغاية، أحدهما صدام بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، والآخر هو القضية النووية التي تمتلكها كافة القوى".

كما وشكر يادلين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت على جهوده في دعم أوكرانيا والمحاولة في التوصل الى اتفاق يوقف الحرب.

#روسيا اوكرانيا #بوتين اوكراينا نووي

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