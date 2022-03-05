شاهد الفيديو : مغردون يتداولون مشهدا "عفويا" لزيلينسكي مع صحفيين

وكالات

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات للرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، وكيفية تعامله، خلال لقاء مع صحفيين غربيين في المقر الذي يتحصن فيه، في ظل القصف الروسي على كييف.

"President #Zelensky holds his own chair, sits a few meters away from the journalists and speaks out of grace and courage." pic.twitter.com/8wGPjpP8jy — Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) March 5, 2022



وظهر زيلينسكي وهو يحمل كرسيه بيده على منصة صغيرة، قبل أن يجلس عليه، ويقابل الصحفيين، الذين تبادل معهم التحية والابتسامات قبل المؤتمر الصحفي.



وقال مغردون إن زيلينسكي يتعامل بعفوية في ظل الحرب التي تواجهها بلاده.