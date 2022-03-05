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شاهد الفيديو : مغردون يتداولون مشهدا "عفويا" لزيلينسكي مع صحفيين

الإثنين 07 مارس 2022 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : مغردون يتداولون مشهدا "عفويا" لزيلينسكي مع صحفيين



وكالات

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات للرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، وكيفية تعامله، خلال لقاء مع صحفيين غربيين في المقر الذي يتحصن فيه، في ظل القصف الروسي على كييف.


وظهر زيلينسكي وهو يحمل كرسيه بيده على منصة صغيرة، قبل أن يجلس عليه، ويقابل الصحفيين، الذين تبادل معهم التحية والابتسامات قبل المؤتمر الصحفي.

وقال مغردون إن زيلينسكي يتعامل بعفوية في ظل الحرب التي تواجهها بلاده.

#الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي #الحرب الروسية الاوكرانية #اوكرانيا

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