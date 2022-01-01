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تحذيرات من تلوّث "شديد" للهواء في النقب

الأحد 06 مارس 2022 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من تلوّث "شديد" للهواء في النقب



النقب/سما/

حذرت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، من تلوث شديد للهواء ستشهد منطقة النقب ووادي عربة، جنوبي البلاد، بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عن وزارتي الصحة وحماية البيئة الإسرائيليتين.

وجاء أنه "اعتبارًا من ساعات مساء اليوم (الأحد) - بدءًا من الساعة 16:00 - ستشهد النقب ووادي عربة حالة من تلوّث الهواء الشديد. ومن المتوقع أن تتحسّن جودة الهواء أثناء ساعات الليل".

وأفاد البيان بأن ارتفاع تلوّث الهواء "يرتبط بوجود منخفض في المنطقة، مما يسبّب رياحًا شديدة وعواصف رملية ووصول غبار من صحراء سيناء".

وأوصت السلطات "المجموعات (السكانية) التي تعاني من حساسية - بمن في ذلك مرضى القلب ومرضى الرئة وكبار السن والأطفال والحوامل - بتجنّب النشاط البدني الشاق في الخارج".

كما أوصت السكان بـ"تقليل النشاط الجسدي الشاق في الخارج".

#النقب #تلوث الهواء

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