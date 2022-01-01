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مسؤول إسرائيلي: اتجاهين خطيرين في هذه الحرب واحتلال روسيا لأوكرانيا ممكن في هذه المدة

الأحد 06 مارس 2022 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: اتجاهين خطيرين في هذه الحرب واحتلال روسيا لأوكرانيا ممكن في هذه المدة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الأمن الإسرائيلي السابق الجنرال عاموس يادلين، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن أن يستولي على أوكرانيا في غضون شهر، إذا لم يتدخل الغرب في أسرع وقت.
 

وأشار يادلين في مقابلة له على صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى أن: "ميزان القوى هو الذي سيمكن روسيا أن تستولي على أوكرانيا في غضون شهر".
 

وأضاف يادلين: "نحن في لحظة يمكن أن تتحول فيها هذه الحرب إلى اتجاهين خطيرين للغاية، أحدهما صدام بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، والآخر هو القضية النووية التي تمتلكها كافة القوى".
 

كما وشكر يادلين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت على جهوده في دعم أوكرانيا والمحاولة في التوصل الى اتفاق يوقف الحرب.

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