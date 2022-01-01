"فضيحة"... تسريب صورة جواز أنجلينا جولي يفجر ضجة في اليمن (صورة)

كشف صحفيون يمنيون ما قالوا إنها فضيحة مدوية، بعد إقدام أمن مطار عدن على تصوير جواز سفر النجمة العالمية أنجلينا جولي لدى وصولها إلى المدينة دعما للشعب اليمني.

واعتبر الصحفي كمال السلامي أن تصوير جواز أنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، التي وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، من قبل عناصر أمن بعدن "فضيحة مدوية، وجريمة يعاقب عليها القانون".

وتابع السلامي في تغريدة بحسابه على تويتر "أتوقع أن يكون هناك موقف من المنظمة الدولية..هذه بيانات خاصة لا يصح نشرها لإنسان عادي، فما بالك بمبعوثة أممية".

من جانبه، طالب الصحفي اليمني عارف أبو حاتم سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بفتح تحقيق في الواقعة.

وقال مغردا: "أنجلينا جولى جاءت سفيرة للأمم المتحدة لتطلع على أوضاع اليمن وقبل أن تخرج من مطار عدن كانت صورة جوازها في كل مكان".

بدوره، اعتبر مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام اليمني أن تسريب صورة جواز أنجلينا جولى "انتهاك للخصوصية ويجب فتح تحقيق ومحاسبة من قام بذلك في مطار عدن".

فيما كتب الصحفي اليمني عباس الضالعي: "تصوير جواز السفر الخاص بمندوبة الأمم المتحدة أنجلينا جولى في مطار عدن تصرف أخرق وانتهاك كبير والمخابرات السعودية والاماراتية تتحملان المسؤلية لأنهما من يسيطر على المطار".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت نجمة هوليوود، وصولها إلى عدن لإظهار دعمها للشعب اليمني وتسليط الضوء على واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وكتبت أنجلينا (47 عاما) على حسابها بموقع "إنستغرام: "لقد هبطت في عدن، للقاء العائلات النازحة واللاجئين ولإظهار دعمي للشعب اليمني".

وقالت إنه بينما يواصل العالم متابعة ما يحدث في أوكرانيا، فإنها سافرت إلى اليمن "لدعم الأشخاص الذين هم أيضا في أمس الحاجة إلى السلام".