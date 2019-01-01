  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

فيديو: مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومئات الحريديم بالقدس

الأحد 06 مارس 2022 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومئات الحريديم بالقدس



القدس المحتلة/سما/
شهدت مدينة القدس، اليوم الأحد، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومئات المحتجين من اليهود الأرثوذكس (حريديم)، الذين أغلقوا طريق القطار الخفيف.
 
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن مئات المتظاهرين الحريديم، نظموا وسط مدينة القدس احتجاجا على اعتقال شاب حريدي بعد تهربه من الخدمة العسكرية.
وقالت الشرطة إن المتظاهرين أثاروا الشغب وعرقلوا بشكل متقطع حركة القطارات الخفيفة وسير سيارات الطوارئ.
وأضافت القناة أن أكثر من ألف متظاهر تجمعوا في المكان وسط اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت المياه العادمة لتفريقهم.
ويمتنع الكثيرون في المجتمع الحريدي من الخدمة الوطنية الإلزامية التي تنطبق على معظم الإسرائيليين، وتمتع المجتمع تاريخيا بإعفاءات من التجنيد للجيش لصالح الدراسة الدينية، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
 
وتقوم الشرطة الإسرائيلية بشكل متقطع بالقبض على متهربين حريديم من التجنيد.
 
ويعيش الحريديم نمطا حياتيا متشددا، وفي نهاية عام 2019، وفقا للمكتب المركزي للإحصاء شكل الحريديم حوالي 12% من إجمالي السكان في "إسرائيل"، وحوالي 15% من السكان اليهود في "إسرائيل".
#الشرطة الاسرائيلية #الحريديم

الأكثر قراءة اليوم

بوتين: لهذا السبب وضعت "النووي" في حالة تأهب

زيلينسكي يرفض الرد على مكالمة من بينيت

على وقع الحرب في أوكرانيا..معاريف: هذا ما يتخوف منه جيش الاحتلال

اقتراح "غريب" من ترامب يهدد العالم

من بينها سقوط بوتين ومواجهة نووية.. 5 سيناريوهات ممكنة لنهاية الحرب الروسية

"إيكونوميست": لماذا توقف الرتل الروسي الضخم قرب كييف ؟

هجوم واسع وسيطرة على بلدات.. حصيلة عاشر أيام الحرب بأوكرانيا

الأخبار الرئيسية

بينيت

المعلن والمخفي في زيارة بينيت السرية للكرملين وتعريجه على برلين

بكاء

بكاء وتوسلات.. فيديو مؤثر لطفلين يحتجزهما جنود الاحتلال في القدس

ترانب

اقتراح "غريب" من ترامب يهدد العالم

ار

أردوغان يضغط على بوتين لوقف إطلاق نار “شامل وعاجل” والأخير يشترط

ررر

"إيكونوميست": لماذا توقف الرتل الروسي الضخم قرب كييف ؟

الاتصالات الفلسطينية