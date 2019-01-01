فيديو: مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومئات الحريديم بالقدس

شهدت مدينة القدس، اليوم الأحد، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومئات المحتجين من اليهود الأرثوذكس (حريديم)، الذين أغلقوا طريق القطار الخفيف.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن مئات المتظاهرين الحريديم، نظموا وسط مدينة القدس احتجاجا على اعتقال شاب حريدي بعد تهربه من الخدمة العسكرية.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين أثاروا الشغب وعرقلوا بشكل متقطع حركة القطارات الخفيفة وسير سيارات الطوارئ.

وأضافت القناة أن أكثر من ألف متظاهر تجمعوا في المكان وسط اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت المياه العادمة لتفريقهم.

ويمتنع الكثيرون في المجتمع الحريدي من الخدمة الوطنية الإلزامية التي تنطبق على معظم الإسرائيليين، وتمتع المجتمع تاريخيا بإعفاءات من التجنيد للجيش لصالح الدراسة الدينية، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتقوم الشرطة الإسرائيلية بشكل متقطع بالقبض على متهربين حريديم من التجنيد.