قاديروف يحذر زيلينسكي من مواجهة مصير رئيس جورجيا السابق

موسكو/سما/

أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم الأحد، أنه "إذا كان زيلينسكي مستعدا للحوار، فأنا شخصيا مستعد لأن أطلب من الرئيس بوتين حتى يمنحوك حق اللجوء، وإلا فسيواجه مصير رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي".



وكتب قديروف في صفحته على "تلغرام": "زيلينسكي إذا ذهبت إلى بولندا، فسوف تواجه مصير ساكاشفيلي، الذي عاد في النهاية إلى وطنه ووضع في قفص الاتهام.

إذا كنت تثق بروسيا ومستعدًا للحوار، فأنا مستعد لتسهيل الطريق وبشكل شخصي أطلب من رئيس روسيا... حتى يمنحوك حق اللجوء ويحفظوا ماء وجهك. كل هذا سيكون ممكنًا إذا استمعت إلي الآن واستخدمت فرصتك الوحيدة. لا يوجد مكان للفرار".



يذكر أن ساكاشفيلي كان قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي.



وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.



