استطلاع رأي يكشف عن الدول الأكثر تهديدا للأمن الوطني الأردني

عمان/سما/

كشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، لقياس معرفة المواطنين الأردنيين بالسياسة الخارجية للبلاد، أن "إسرائيل" هي الأكثر تهديدا للأمن الوطني الأردني.



وأفاد المركز بأنه تم تنفيذ استطلاع "السياسية الخارجية الأردنية والعلاقات الدولية" خلال الفترة 15- 22 فبراير 2022، على عينة وطنية ممثلة وشاملة لكافة المحافظات والاقاليم والفئات العمرية والتعليمية، لافتا إلى أن أهداف الدراسة شملت النقاط الآتية:

1- قضايا الشرق الأوسط.

2- العلاقات الأردنية الاقتصادية.

3- السياسة الخارجية الأردنية: المتابعة، المعرفة، تقييم الأداء.

4- الأردن ودول العالم.

5- العلاقات الأردنية الإسرائيلية.

6- العلاقات الأردنية الأمريكية.

في إطار قضايا الشرق الأوسط، أظهر استطلاع الرأي النتائج الآتية:



- الأردنيون غير مهتمين بالسياسة، ويهتم بها فقط (25%)، وثلث (33%) المهتمين يتابعون أخبارها المتعلقة بالأردن.

- الغالبية العظمى من الأردنيين (77%) تعتبر القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة سياسية يواجهها الشرق الأوسط وتحتاج الى حل، وفقط (12%) يعتقدون أن الأزمة السورية هي أهم مشكلة سياسية وبحاجة الى حل.

- إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديدا للوطن العربي (46%)، يليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران (10%) لكل منهم.

- إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديدا للأمن الوطني الأردني، حيث يعتقد (32%) من الأردنيين بذلك، تليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران (5%) لكل منهما.

- إسرائيل هي الدولة الأكثر مسؤولية عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث يعتقد (48%) من الأردنيين بذلك، يليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران (11%) و(10%) على التوالي.

كما أشار استطلاع الرأي بخصوص العلاقات الأردنية الاقتصادية، إلى:

- السعودية هي الدولة العربية الأكبر دعما اقتصاديا للأردن (37% من الأردنيين يعتقدون ذلك)، والولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة غير العربية الأكثر دعماً اقتصادياً للأردن يليها الامارات العربية المتحدة وقطر (11%) لكل منهما، وبريطانيا (6%).

-السعودية هي الدولة المفضلة عند غالبية الأردنيين لبناء وتقوية العلاقات الاقتصادية معها في المستقبل، يليها: تركيا، وقطر، ومصر، والعراق، والامارات، وسورية.

وحول السياسة الخارجية الأردنية: المتابعة، المعرفة، تقييم الأداء، كشف استطلاع الرأي أن:

- الغالبية العظمى من الأردنيين (71%) لا يعرفون من هو وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الحالي

- أكثر من نصف الأردنيين لا يعرفون فيما إذا كانوا راضيين أو غير راضيين عن السياسة الخارجية الأردنية وفقط (35%) من الأردنيين أعربوا عن رضاهم عن السياسة الخارجية الأردنية.

- الغالبية العظمى من الأردنيين (86%) لا يعرفون من يصنع السياسة الخارجية في الأردن و(6%) يعتقدون أن سفراء الأردن في الخارج هم من يصنعونها.

- غالبية الأردنيين (73%، 74%) يعتقدون أن وزارة الخارجية الأردنية والسفارات الأردنية في الخارج تقوم بعمل جيد في متابعة شؤون المغتربين الأردنيين في الخارج.

وحول الأردن ودول العالم، أظهر استطلاع الرأي النتائج الآتية:

- بالنسبة للأردنيين، فإن السعودية هي من أبرز حلفاء الأردن في الإقليم، تليها قطر والامارات العربية المتحدة. وبالنسبة للأردنيين فإن السعودية هي الدولة الأكثر مشاركة للأردن في المصالح السياسية الخارجية، تليها مصر والامارات العربية المتحدة.

- بالنسبة للأردنيين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي أبرز حلفاء الأردن في العالم، تليها بريطانيا. وبالنسبة للأردنيين أيضاً فان الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة غير العربية التي يشاركها الأردن معظم مصالح السياسة الخارجية، تليها بريطانيا.

- تركيا هي الدولة الأولى التي يرغب الأردنيون بتعميق التعاون معها في المستقبل (20%)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (11%)، ومن ثم السعودية (9%)، وقطر (5%)، والأمارات (4%).

- أكثر من ثلث الأردنيين (39%) يصفون موقف الأردن “بالمحايد” تجاه الحرب في اليمن، والاعتداءات الحوثية المتكررة على السعودية والامارات والوضع في ايران.

- نصف الأردنيين تقريبا (47%) يصفون موقف الأردن من الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بأنه "منفعل".

- غالبية الأردنيين (81%) يدعمون قيام الأردن بدور فاعل في الجهود الإقليمية والعالمية في قضايا: الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والازمة السورية. بينما تدعم غالبية الأردنيين أن يلعب الأردن دوراً ثانوياً (حيادياً) في: الحرب في اليمن، الأزمة في السودان، التوتر الروسي-الاوكراني.

أما نتائج الاستطلاع حول العلاقات الأردنية الإسرائيلية، جاءت كالآتي:

- نصف الأردنيين تقريبا (48%) يصفون العلاقات الأردنية-الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بالجيدة، وغالبية الأردنيين (53%) يعتقدون أن من مصلحة الأردن المحافظة على الحد الأدنى من العلاقة مع إسرائيل، بينما (81%) من الأردنيين يعارضون تطبيع العلاقة بين الدول العربية وإسرائيل.

- نصف الأردنيين تقريبا (44%) يدعمون حل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي: دولة فلسطين الى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967 لأنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويعتقد (42%) من الأردنيين أن هذا الحل هو الأكثر واقعية، بينما يعتقد (13%) أنه لن يكون هنالك حل على الاطلاق للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

كما تطرق استطلاع الرأي إلى العلاقات الأردنية الأمريكية، وخلص إلى أنه:

- رغم أن غالبية الأردنيين (81%) يعتقدون أن العلاقات الأردنية الأمريكية جيدة في المرحلة الحالية، إلا أن (88%) من الأردنيين غير راضيين عن السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي- الإسرائيلي، و(13%) من الأردنيين فقط يعتقدون أن الولايات المتحدة الامريكية جادة في إيجاد حل لهذا الصراع، ومع ذلك فإن (55%) من الأردنيين يدعمون تعزيز وتقوية العلاقات الأردنية الأمريكية.