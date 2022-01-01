  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البرلمان العربي يدعو إلى التكامل والتضامن الاقتصادي جراء عدم الاستقرار العالمي

الأحد 06 مارس 2022 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدعو إلى التكامل والتضامن الاقتصادي جراء عدم الاستقرار العالمي



القاهرة/سما/

 دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إلى التكامل والتضامن الاقتصادي فيما بين الدول العربية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني العالمية الراهنة، والتي فرضت صعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، وسيكون لها تأثيرها المباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن العربي، لا سيما في بعض الدول العربية محدودة الموارد.

وأشار العسومي، في بيان اليوم الأحد، إلى أهمية التكاتف بين الدول العربية، ومساعدة الدول الأكثر تضررًا من الأوضاع والأزمات والتحديات الراهنة، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات، والتقليل قدر الإمكان من آثارها على مواطنيها، لافتًا الانتباه إلى أن هذا التكاتف سيوفر الحماية من أي تبعات سلبية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، مجددا، أن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والوقوف إلى جانب الدول الأكثر احتياجًا، بات ضرورة مُلِحَة لا غنى عنها، من أجل النهوض بالواقع العربي، خاصة وأن العالم أجمع يعيش حاليا عصر التكتلات الاقتصادية، ولا توجد دولة منفردة مهما كانت إمكاناتها الاقتصادية، قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

#البرلمان العربي #الاقتصاد العالمي

الأكثر قراءة اليوم

بوتين: لهذا السبب وضعت "النووي" في حالة تأهب

زيلينسكي يرفض الرد على مكالمة من بينيت

على وقع الحرب في أوكرانيا..معاريف: هذا ما يتخوف منه جيش الاحتلال

من بينها سقوط بوتين ومواجهة نووية.. 5 سيناريوهات ممكنة لنهاية الحرب الروسية

هجوم واسع وسيطرة على بلدات.. حصيلة عاشر أيام الحرب بأوكرانيا

بعد لقائه ببوتين..بينيت الى برلين

فيديو.. هكذا رد لافروف على مذيعة بريطانية سألته: كيف تنام مع فظائع الغزو الروسي لأوكرانيا ؟

الأخبار الرئيسية

بكاء

بكاء وتوسلات.. فيديو مؤثر لطفلين يحتجزهما جنود الاحتلال في القدس

ترانب

اقتراح "غريب" من ترامب يهدد العالم

ار

أردوغان يضغط على بوتين لوقف إطلاق نار “شامل وعاجل” والأخير يشترط

ررر

"إيكونوميست": لماذا توقف الرتل الروسي الضخم قرب كييف ؟

صواريخ

بالفيديو: قصف روسي يدمر مطارا أوكرانيا بالكامل

الاتصالات الفلسطينية